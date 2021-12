Club Brugge grijpt naast 20-jarige aanvaller uit Duitse tweede klasse

Club Brugge blijft zoeken naar versterking in het aanvallende compartiment maar grijpt naast een Duits talent.

De 20-jarige winger Faride Alidou stond namelijk op de shortlist van Blauw-Zwart, dat meldt het Duitse BILD. De speler met Togolese roots speelt momenteel bij Hamburg in de tweede Bundesliga in Dutisland, waar hij na 7 wedstrijden goed is voor 2 doelpunten en 3 assists.

Maar datzelfde BILD weet dat Eintracht Frankfurt de Belgische landskampioen aftgetroefd heeft. De tegenstander van Antwerp in de Europa League-poule zal Alidou echter nog uitlenen aan Hamburg. De transferwaarde van Alidou wordt door de website Transfermarkt geschat op 125.000 euro.

Ondanks de stevige aankopen van afgelopen zomer (Izquierdo, Sowah, Buchanan...) lijkt Club dus nog steeds op zoek te zijn naar aanwinsten in het aanvallende compartiment.