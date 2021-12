Jeugdspeler en 'broer van' breekt door bij KV Mechelen: "Soms doet hij dingen waarvan ik zeg 'wauw'!"

Het gaat snel ineens voor Josep - Jojo - Amuzu. De jongere broer van Francis Amuzu zit al twee weken in de wedstrijdkern van KV Mechelen en ook voor de match tegen Gent blijf hij daarin.

Amuzu werd in november nog maar naar de beloften gehaald, maar Wouter Vrancken zag meteen iets in hem. "Jojo is een jongen die doorheen de jaren altijd met een grote smile is komen trainen”, bevestigt Dennis Henderickx, jeugdcoördinator van KV, in GvA. “Omdat hij lichamelijk wat later matuur is geworden, viel hij op jongere leeftijd minder op dan zijn broer Francis."

"Het laatste jaar heeft hij enorm aan kracht bijgewonnen. Hij is een echte man geworden. In vergelijking met zijn broer is Jojo iets minder explosief in de eerste meters, maar anderzijds vind ik hem wel polyvalenter. Francis is meer een pure buitenspeler, terwijl Jojo ook uitgespeeld kan worden als tweede spits. Hij heeft iets heel onvoorspelbaars in zijn spel. Soms doet hij dingen waarvan we zeggen 'wauw'. Ik ben dan ook heel zeker dat hij alle kwaliteiten heeft om op termijn door te breken bij de eerste ploeg.”