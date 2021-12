Adrien Trebel weet Vincent Kompany te appreciëren, ondanks verbanning naar U21

Adrien Trebel is nog altijd speler van Anderlecht. Hij legde zich neer bij het feit dat Vincent Kompany hem niet nodig heeft.

Het is een blok aan het been van Anderlecht. Adrien Trebel die bij de U21 aan de bak moet. Een rol waar Trebel zich bij neergelegd heeft.

“Trebel waardeert hem vanwege zijn oprechtheid”, zegt een insider aan Sport/Voetbalmagazine. “Hij kon het wel appreciëren dat hij de dingen in zijn gezicht is komen zeggen. Hij had kunnen zeggen: 'Ik heb er niets mee te maken, de beslissing werd door die en die genomen.' Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en gezegd dat het zijn call was.”

Zelfde verhaal is te horen over Alexis Saelemaekers die door Anderlecht richting AC Milan geduwd werd. Die had het eerst enorm moeilijk met die beslissing, maar begrijpt het ondertussen wel, zo klinkt het.