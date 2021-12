Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 20!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Koffi. Hij pakte tegen KAS Eupen heel veel goede ballen en stond bijwijlen in een schietkraam. Charleroi won met 0-4, maar zonder de goalie had het helemaal anders kunnen gelopen zijn. Verdediging Achterin kiezen we voor spelers die opnieuw van belang waren voor hun team en zo hun team aan drie punten hielpen. Jäkel hield de nul voor KVO, Radovanovic voor KVK. Engels was dan weer erg autoritair bij Antwerp, Hanche-Olsen de baas van de Gentse defensie. Middenveld Op het middenveld kiezen we opnieuw voor draaischijf Mercier, goed voor twee assists. Ook Roman Bezus zorgde voor twee assists, al hadden dat er ook vier of vijf kunnen/moeten zijn. Op de flanken staan matchwinnaar Dompé en dubbele goalgetter Maertens. Aanval Voorin kiezen we voor Gueye, belangrijk met een doelpunt voor Oostende, en Nicholson: 3 goals, 1 assist voor Charleroi. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL