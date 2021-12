OH Leuven heeft geen kind aan Charleroi en pakt de volle buit op Mambourg

OH Leuven heeft het jaar met een klinkende overwinning afgesloten. De fusieclub won met 0-3 op het veld van Sporting Charleroi. Vooral de thuisploeg lost daarmee de rol.

Eén doelpunt voor de pauze, twee stuks na de pauze én negentig minuten controle. OH Leuven had vanavond geen enkel probleem met Sporting Charleroi. Het scorebord op Mambourg gaf na negentig minuten een héél duidelijke 0-3-eindstand aan.

De doelpunten werden gescoord door Casper De Norre, Musa Al-Taamari en Sory Kaba. De Zebra's zetten daar dan wel enkele prikjes tegenover, maar het was nooit genoeg om de Leuvenaars echt in de problemen te brengen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Charleroi laat zo eventjes los in de strijd om de plaatsen voor play-off 1. OHL doet dan weer wel een goede zaak. De fusieclub rukt na een mindere competitiestart op naar een tiende plaats en heeft stilaan play-off 2 in het vizier. Al is de weg natuurlijk nog lang.