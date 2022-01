Herman Van Holsbeeck is aangehouden: ex-manager Anderlecht opgepakt in zaak rond voetbalmakelaar

Sporza kwam deze avond met verrassend nieuws. Zo zou Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, aangehouden zijn in de zaak rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Er is nog niet zo veel nieuws rond bekend, maar Herman Van Holsbeeck, ex-manager van de Belgische topclub Anderlecht, zou opgepakt zijn. Hij is aangehouden in de zaak rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Daarnaast zou Van Holsbeeck volgens Sporza in verband gebracht worden met private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld en vereniging van misdadigers.