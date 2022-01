Moeder van Noa Lang beseft dat haar zoon imagoprobleem heeft: "Mama, naast het veld ben ik toch anders"

Door zijn rode kaart tegen Cercle Brugge miste Noa Lang de wedstrijd tegen STVV. Zondag tegen Standard is de Nederlander weer paraat. Klaar voor -wie weet- zijn afscheidsronde in België en nog meer klaar om de criticasters de mond te snoeren. HLN sprak met Manon de Vries, de moeder van Noa Lang.

"De commentaren over Noa hebben me al veel pijn gedaan. Al van toen hij vijftien was, wordt er zo over hem gepraat", geeft De Vries aan. "Soms app ik hem tijdens de rust: Wat is je probleem? Waarom ben je zo opgefokt, Noa? Hij wil altijd winnen en net daarom zwaait hij met zijn armen. Dat deed hij al vanaf zijn vijfde wanneer hij zich verongelijkt voelde. Intussen doet hij dat ook wanneer hij kwaad is op zichzelf, omdat hij het verschil niet heeft kunnen maken."

Toch wil Manon de Vries benadrukken dat haar zoon een opgewekte jongeman is. Iemand die bovendien goed in de groep ligt bij Club Brugge. "Dat hij de sfeer zou verzieken en veel negativiteit met zich meebrengt, is absoluut niet waar. Noa is vreselijk vrolijk. 'Mama, náást het veld ben ik toch anders', zegt hij vaak. Dat is ook zo."

"Ach, hij moet authentiek zijn. Niet nep. Ik ben hartstikke trots op hoever hij het al geschopt heeft. En nog zal schoppen. Met alle respect, Club Brugge is niet zijn einddoel, en die volgende stap komt eraan."