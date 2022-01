'Anderlecht troeft onder meer Genk, Club Brugge en Leicester af voor middenvelder, maar er zijn nog kapers op de kust'

In hun zoektocht naar nieuwe talenten waren KRC Genk en Club Brugge in dezelfde vijver terechtgekomen. Uiteindelijk lijkt het echter Anderlecht te worden die over de beste papieren beschikt.

Zowel Genk als Club Brugge zagen eerder al wat in de 19-jarige middenvelder Stefan Mitrovic van Radnicki Nis. Mitrovic RSC Anderlecht heeft zich deze maand ook in de debatten gemengd en zij willen hem er ook graag bij, al blijft ook Rode Ster Belgrado kandidaat. Ook Bologna en Leicester City waren al kandidaat voor de Servische beloftevolle middenvelder, maar ook zij zouden achter het net vissen.