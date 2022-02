Beleef Transfer Deadline Day opnieuw 01/02: Odoi - Limbombe - Odoi - Defoe - Scherpen - Sardella - Emegha - Burn

Odoi - Limbombe - Odoi - Defoe - Scherpen - Sardella - Emegha - Burn

Fans Club Brugge boos na transfer Odoi: "Degoutant en beschamend" en "Mannaert weer dronken geweest"

Het heeft lang geduurd, maar Denis Odoi is nu ook officieel een Club Brugge-speler. Hij moet vooral als back up gezien worden voor Clinton Mata. De supporters zijn niet onverdeeld gelukkig, zoveel is duidelijk. (Lees meer)