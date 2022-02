Bondsprocureur geeft duiding bij beslissing om Noa Lang niet te schorsen: "Twijfel, dus geen straf"

Verbazing alom, diep in blessuretijd van de wedstrijd Club Brugge-AA Gent. Nadat Eder Balanta een rode kaart kreeg van Laforge, trok de ref seconden later nog eens rood. Noa Lang hoorde het in Keulen donderen, maar moest finaal afdruipen.

De Nederlandse aanvaller van Club Brugge zou ref Laforge hebben aangeraakt, waardoor hij prompt op rood getrakteerd werd. Uit de beschikbare beelden kon dat echter niet vastgesteld worden. Dat gaf voor het Bondsparket de doorslag om géén schorsing te vorderen tegen Noa Lang. In het Nieuwsblad geeft bondsprocureur Ebe Verhaegen duiding bij deze beslissing. "Eerst en vooral: wij keuren handtastelijkheden uiteraard niet goed. De ref schreef in zijn verslag dat iemand naar zijn hand greep toen hij de rode kaart wilde tonen aan Balanta. Op basis van de beelden lijkt die tweede rode kaart dan ook voor Clinton Mata bedoeld." "Wij kunnen niet uitsluiten dat Noa Lang ook iets gedaan heeft, maar dat kunnen wij niet zien. Op basis van twijfel vorderen we dan ook geen straf."