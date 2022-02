Eindelijk de rehabilitatie van spelmaker Essevee na maanden B-kern: "Wat er gebeurd is? Verleden is verleden"

Omar Govea kwam in de zomer van 2019 over van Antwerp via Porto naar Zulte Waregem. De voorbije maanden was hij in de B-kern verzeild geraakt, nu is hij bezig aan zijn rehabilitatie.

Na speeldagen 1 en 2 werd het lange tijd stil rond Omar Govea voor dit seizoen. Uiteindelijk werd hij zelfs naar de B-kern verwezen. Nu is er sinds deze week echter de rehabilitatie. Zowel tegen Genk (60 minuten) als tegen Oostende (83 minuten) mocht de Mexicaan in de basis beginnen. Profesisoneel gebleven "Ik ben altijd professioneel gebleven, ook toen ik in de B-kern zit", aldus Omar Govea in een reactie. "Ik ben blij dat ik nu opnieuw in de A-kern zit." "Wat er precies gebeurd is? Ik heb op een bepaald moment getwijfeld over mijn toekomst hier, maar het verleden is het verleden. Ik ben blij met de kans die ik nu krijg en kijk naar de toekomst."