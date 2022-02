Transfernieuws en Transfergeruchten 15/02: Ampomah

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ampomah

Nana Ampomah gaat Antwerp nog verlaten

Antwerp heeft zich wat vergist bij de huur van Nana Ampomah van Fortuna Düsseldorf. De 26-jarige winger kwam dit seizoen nog niet in actie voor The Great Old en heeft een andere oplossing gevonden. (Lees meer)