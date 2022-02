Guillaume Gillet is boos op zichzelf: "In juni had ik bij hen kunnen tekenen"

Guillaume Gillet koos in de zomer om voor Sporting Charleroi te spelen, maar een succesverhaal werd dat helemaal niet.

Gillet kreeg nauwelijks speelminuten bij de Carolo’s en liet zijn contract in januari verbreken. Hij sloot daarna aan bij Waasland-Beveren in 1B.

Nochtans had Gillet op een totaal andere plek in de Jupiler Pro League kunnen spelen dit seizoen. “Ik had in juni voor Union kunnen tekenen, nadat ik de faciliteiten had bezocht en Chris O'Loughlin, de sportief directeur, had ontmoet”, zegt Gillet aan La Capitale.

En dat heeft hij zich achteraf bekeken serieus beklaagd. “Ik heb er natuurlijk spijt van dat ik dat niet heb gedaan als ik zie wat ze momenteel aan het doen zijn. Als ik ja had gezegd, zat ik vandaag in het team dat heel België verrast. Het is erg frustrerend. Daar heb ik zes maanden mee moeten leven.”