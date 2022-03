🎥 Uruguayaan doet gooi naar 'meest terechte rode kaart' aller tijden

In de Jupiler Pro League wordt er dezer dagen vluchtig met rode kaarten gezwaaid. Vaak terecht, soms vederlicht. Tegen deze rode kaart van Joaquin Pereyra Cantero viel echter weinig te zeggen.

Pereyra Cantero is een Uruguayaanse middenvelder die in Chili zijn brood verdient. In het competitieduel tussen Santiago Wanderers en Santiago Morning ging het licht vroeg in de tweede helft compleet uit.

Pereyra Cantero viseerde eerst de enkel van een tegenstander om nog geen seconde later zijn studs te planten op de knie van een andere speler. Een rode kaart was het logische gevolg.

Met zijn tienen zette Wanderers in de slotfase alsnog een remonte in, want van 0-2 ging het naar 2-2.