Kamal Sowah keek vreemd op van Noa Lang bij Club Brugge

Kamal Sowah verliet Club Brugge in de wintermercato op uitleenbasis voor het Nederlandse AZ, na een korte eerste passage bij blauwzwart.

Blauwzwart had de Ghanees afgelopen zomer nog maar voor negen miljoen euro weggehaald bij Leicester, maar op Jan Breydel kwam het nog niet helemaal los.

Vooraleer Sowah naar Club Brugge kwam hoorde hij veel indianenverhalen over Noa Lang. Uiteindelijk bleek daar niets van te kloppen, zo laat Sowah weten.

“Een fantastische speler én ploeggenoot. Dat het een aparte jongen zou zijn en zo. De realiteit is compleet anders", zegt Sowah aan Voetbal International.

"Noa is een ontzettend aardige en sociale jongen. Hij zorgde dat ik me snel thuis voelde, we hadden meteen een klik. We hebben nog steeds contact met elkaar. Zo zie je maar dat imago en werkelijkheid niet altijd hetzelfde zijn."