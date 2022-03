'Alexander Blessin genoemd voor terugkeer naar Jupiler Pro League'

Alexander Blessin verliet dit seizoen KV Oostende voor een nieuw avontuur in de Serie A bij Genoa.

Vooraleer de Duitser Alexander Blessin de Jupiler Pro League verliet werd hij genoemd als mogelijke nieuwe trainer bij Standard.

Dat gerucht duikt nu opnieuw op, als 777 Partners de Waalse club zou overnemen. Zij zijn immers ook de voornaamste aandeelhouder in Genoa.

Blessin zette in de Serie A een record neer. Sinds 1994 is hij de beste nieuwkomer. Hij verloor in zijn zes wedstrijden nog niet. Veel schiet de club er echter niet mee op. De achterstand op een plek die recht geeft op een verlengd verblijf is nog altijd zeven punten.

Als 777 Partners de nieuwe eigenaar van Standard wordt, dan zou het wel eens goed kunnen dat Alexander Blessin daar als trainer aan de slag gaat volgend seizoen.