Didier Lamkel Zé keert terug uit Rusland: "Hopelijk vind ik een akkoord met een club"

De kans dat Didier Lamkel Zé heel binnenkort weer in Antwerpen is wordt door de situatie in Rusland met de dag groter.

Lamkel Zé liet van zich horen op zijn Instagramaccount. “Als ik terug in Antwerpen ben, zullen we de aanbiedingen wel bekijken”, klinkt het. “De situatie is hier momenteel best moeilijk. Alles begint hier te sluiten. Waarschijnlijk vertrek ik dus uit Rusland.”

Lamkel Zé wordt door Khimki gehuurd tot het einde van het seizoen, maar de FIFA gaf buitenlandse voetballers de kans om hun contract door de oorlog te laten opschorten. Iets wat Lamkel Zé wil laten doen.

“Na de wedstrijd van morgen vertrek ik hier. Sven Jaecques is op de hoogte. Ik ga terug naar Antwerpen. Ik bekijk daar de aanbiedingen wel. Hopelijk vind ik een akkoord met een club. Of dat met een Belgische club is, weet ik nog niet.”