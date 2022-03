Hoe kan het dat Sebaoui nu pas boven water komt? "Ik teerde te veel op mijn talent"

Als er één lichtpuntje in het seizoen van Beerschot te vermelden is, is het wel Ilias Sebaoui. Na de winterstop kwam het jeugdproduct helemaal in beeld. Het is zelfs een raadsel hoe het kan dat hij niet eerder zijn kans kreeg...

Er staat een goed hoofd op, want Sebaoui legt de schuld niet bij zijn trainers, maar wel bij zichzelf. 'In het verleden teerde ik soms te veel op mijn talent en vergat ik mijn defensieve taken al eens", vertelt de aanvaller in HLN. ''Bovendien heb ik pas in de jongste maanden veel aan kracht gewonnen." Maar de echte déclic kwam er door een ontgoocheling. "Het kantelpunt kwam vorige zomer, toen toenmalig trainer Peter Maes me niet meenam op zomerstage, terwijl enkele andere jongens van de beloften wel de kans kregen. Toen waren er twee opties: me laten gaan of de klik maken en terugvechten. Ik koos voor het laatste, nam een personal coach onder de arm en kweekte extra spiermassa. Die inspanningen hebben geloond."





