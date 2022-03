Davy Roef zijn periode bij Anderlecht verliep niet altijd vlot: "Ik wilde echt even weg uit de miserie bij RSC Anderlecht"

KAA Gent neemt het zondag in een ongetwijfeld beladen topper op tegen RSC Anderlecht. Voor Davy Roef toch nog steeds een speciale wedstrijd. De doelman van KAA Gent werd opgeleid bij RSC Anderlecht, maar wist er nooit door te breken.

Roef speelde meer dan tien jaar voor Anderlecht (waaronder een groot deel in de jeugd), maar raakte uiteindelijk niet verder dan achttien partijen. In het seizoen 2016-2017 werd hij de nieuwe nummer één bij Anderlecht en gezien als de opvolger van Silvio Proto. Lang bleef hij dat echter niet.

Na enkele blunders van de toen jonge doelman werd hij aan de kant geschoven door René Weiler. Hij koos daarop voor een tijdelijk vertrek naar Deportivo La Coruña. Niet in het vertrouwde België, wel naar Spanje. "En dat was ook mijn bedoeling", geeft hij aan in De Zondag. "Volwassen worden. Ik was pas 23 jaar en ik wilde echt even weg uit de miserie bij RSC Anderlecht."

Roef speelde uiteindelijk maar één wedstrijd voor de toenmalige tweedeklasser, maar houdt toch goede herinneringen over aan die periode. De doelman leerde op eigen benen staan en kreeg er een pak zelfvertrouwen bij. "Het werd één van de mooiste periodes van mijn leven", herinnert Roef zich.

Uiteindelijk werd Roef nog twee seizoenen succesvol uitgeleend aan Waasland-Beveren, waarne KAA Gent hem in mei 2020 definitief overnam. Nu, anderhalf jaar later, is hij pas echt de nummer één bij Gent na de transferperikelen van Sinan Bolat. "Ik weet dat dit bij het leven van een doelman hoort", besluit Roef.