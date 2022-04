Holzhauser naar Leuven? Steven Defour is heel duidelijk: "Daar heeft hij de capaciteiten niet voor"

Trekt Rapha Holzhauser na dit seizoen naar OH Leuven? De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren.

Nadat Brys en Holzhauser samen gezien werden op restaurant, denken meer mensen dat de Oostenrijkse middenvelder naar Leuven trekt.

Ook bij de podcast 90 Minutes hebben ze het er kort over. Maar Steven Defour is daar meteen heel duidelijk: "Daar past hij niet. Leuven speelt met mandekking over het hele veld en Holzhauser heeft daar de capaciteiten niet voor om dat te doen."

"Holzhauser is een heel goede voetballer maar niet in dit voetbal. In de jaren 80 of 90 zou hij in de Europese top gezeten hebben maar nu niet", is het oordeel van de assistent van KV Mechelen.