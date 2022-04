Harde klap voor Sint-Truiden: Dimitri Lavalée is afwezig voor de wedstrijd tegen Standard

De Kanaries zullen het in de cruciale wedstrijd tegen Standard zonder hun centrale verdediger Dimitri Lavalée moeten doen.

Het Belang Van Limburg heeft laten weten dat Dimitri Lavalée (25 jaar, 30 wedstrijden in de Pro League dit seizoen), komend weekend niet zal kunnen spelen in de beslissende wedstrijd voor play-off 2 tegen Standard. De STVV-speler was gisteren afwezig op de training bij STVV omdat hij positief testte op Covid.



Lavalée zal dus niet in staat zijn om tegen zijn ex-club te spelen en zijn huidige club (ter herinnering: wordt gehuurd van Mainz), Sint Truiden, te helpen om Genk nog voor te steken op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Dat is nodig als STVV nog play-offs wil spelen.