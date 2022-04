Ontgoocheling bij spelers van Beerschot: "Zelfs dat is ons niet gegund"

Beerschot dacht zijn wedstrijd tegen Union op een gelijkspel te zien uitdraaien, maar dat was buiten enkele heethoofden gerekend.

In minuut 83 werd de wedstrijd stopgezet, nadat enkele supporters van Beerschot op het veld kwamen en voor ambras zorgden. De wedstrijd zal in principe uitdraaien op een forfaitzege voor Union, daar wordt vandaag over beslist door de Pro League.

Voor de spelers van Beerschot was een gelijkspel een mooi afscheid van de Jupiler Pro League geweest. “Na al de problemen die de club dit seizoen heeft gehad, kan ik begrijpen dat onze supporters gefrustreerd zijn”, zegt Joren Dom bij Sporza.

“Maar dat op deze manier ventileren is nooit goed. Deze wedstrijd hadden we op een mooie manier willen eindigen, maar dat is ons zelfs niet gegund. Het omvat ons seizoen helemaal.”