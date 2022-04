Anderlecht houdt hart angstvallig vast: drie basispionnen nog steeds niet zeker van bekerfinale

Anderlecht bereidt zich voor op de bekerfinale tegen AA Gent, die op paasmaandag (18 april) gespeeld wordt in het Koning Boudewijnstadion. En dat doet het met dichtgeknepen billen.

Op de open training enkele dagen geleden ontbraken met Yari Verschaeren, Sergio Gomez en Majeed Ashimeru drie basisspelers die van belang zijn voor paars-wit.

Onzeker trio

Bij Anderlecht hoopt men het trio nog klaar te stomen voor de bekerfinale, maar voorlopig is er nog geen groen licht van geen van de drie.

Het Laatste Nieuws laat weten dat er mogelijk pas op zondagavond uitsluitsel kan gegegeven worden over wie klaar is voor de strijd in Brussel op paasmaandag.