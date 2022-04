Antwerp begint met duidelijk doel aan Champions' play-off, maar: "Niemand lijkt in ons te geloven"

Antwerp begint dit weekend als nummer vier aan de Champions' play-off. In aanloop naar de openingsspeeldag op bezoek bij Club Brugge zet Brian Priske de puntjes op de i. "Veel mensen vinden dat we onterecht in de top vier staan, terwijl we het gewoon goed gedaan hebben."

Antwerp begint als nummer vier aan de eindspurt. Koploper Union telt na halvering van de punten zeven punten meer dan de Great Old. Aan een titel wordt dan ook niet gedacht op de Bosuil. "We zullen heel veel punten moeten rapen als we willen klimmen in het klassement. Onze ambitie is duidelijk: beter doen dan de vierde plaats. Of dat van doorslaggevend belang zal spelen voor mijn toekomst? Dat weet ik niet... Ik heb nog een jaar contract, dus ga ik ervan uit dat ik ook volgend jaar hier zal zijn. Ik doe mijn best en zal dat, als ik mag, ook volgend seizoen doen. Iedereen weet dat het de ambitie van Antwerp is om zo snel mogelijk kampioen te spelen, maar we moeten tegelijkertijd ook realistisch zijn. We proberen beter te doen dan de vierde plaats", aldus Brian Priske.

Outsider tegen wil en dank

Van titelkoorts kan er hoe dan ook geen sprake zijn. Na enkele stresserende maanden zou je denken dat een rol als outsider Priske niet eens slecht zou uitkomen, maar niets blijkt minder waar te zijn. Priske: "Neen, ik zou veel liever favoriet zijn. Als vierde zijn we een outsider en dat vind ik geen prettige rol. Ik zou veel liever in de schoenen van Union of Club Brugge staan."

Antwerp moest in de eindfase van de reguliere competitie nog alle zeilen bijzetten om alsnog in de top vier te finishen. Veel voetballiefhebbers hadden echter liever AA Gent in de Champions' play-off zien staan. En dat steekt in Deurne-Noord. "Het gevoel leeft soms wel dat mensen vinden dat we onze plek in de top vier niet verdienen en dat niemand in ons lijkt te geloven. Terwijl ik vind dat we het gewoon goed hebben gedaan in de competitie. We hebben 63 punten gehaald hé, dat is heus niet enkel en alleen geluk. Dat is in grote mate te danken aan de motivatie en kwaliteit van deze spelersgroep."

Onnodige fouten moeten eruit tegen Club Brugge

Eind februari ging Antwerp met 4-1 onderuit tegen Club Brugge. Vooral in de tweede helft was het een spelletje van kat en muis, iets wat Brian Priske zondag koste wat kost wil vermijden. "Dat was niet leuk... Vooral die tweede helft. Iedereen herinnert zich die match maar al te goed. De onnodige fouten moeten eruit, want bij Club Brugge is er meer dan kwaliteit genoeg aanwezig om dat af te straffen. We zullen goed georganiseerd moeten voetballen, maar het is niet de bedoeling om laag te gaan inzakken. Wij weten dat het moeilijk gaat worden en dat we de perfecte wedstrijden zullen moeten spelen. Maar we trekken naar Jan Breydel om te winnen of minstens één punt mee te nemen", besluit de Deense T1 van Antwerp.