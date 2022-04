Johan Derksen houdt het voor bekeken als tv-figuur na anekdote over verkrachting: "Je glijdt één keer uit en wordt meteen geliquideerd"

Na zijn uitlatingen eerder deze week in Voetbal Vandaag kwam Johan Derksen in het oog van de storm terecht. De voetbalanalist reageerde donderdag op alle ophef. Opvallend: hij excuseerde zich voor de hetze die ontstaan is, maar niet voor zijn daden.

"Ik ben de veroorzaker van deze ellende, ik neem alle schuld op mij. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal", aldus Derksen. Het is een uitglijder van mij, op tv is dat dodelijk. Ik heb vandaag de rekening gepresenteerd gekregen, want ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger."

Opvallend: de aangekondigde excuses over zijn 'jeugdzonde' kwamen er niet. "Aan wie? We zitten hier onderhand een examen excuses te doen. Lik mijn reet! Maar ik ben er klaar mee. Je glijdt een keer uit en wordt meteen geliquideerd. In Nederlands is er geen plaats meer voor mij", besluit Johan Derksen.