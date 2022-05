'Van Bommel gaat Antwerp coachen, maar... Nederlander stuurde wel zelf zijn cv naar andere Belgische topclub'

Mark van Bommel wordt de nieuwe coach van Antwerp FC. Nochtans leek de Nederlander aanvankelijk op weg naar KRC Genk. Meer zelfs: hij bood er zelf zijn diensten aan.

Het Laatste Nieuws weet dat Mark van Bommel zelf heeft gesolliciteerd bij KRC Genk. De Nederlandse coach zat rond de tafel met de Limburgers, bezocht het jeugdcomplex en werd gespot in de tribune tijdens een wedstrijd.

Om vervolgens voor Antwerp FC te kiezen. The Great Old nam wél zelf contact op met de Nederlander. Ook voor van Bommel was het meteen duidelijk dat de mogelijkheden op de Bosuil veel groter zijn.