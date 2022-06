Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Mertens - De Ridder - Mercier - Quirynen - Quirynen - Matondo - Weghorst - Cossey

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mertens - De Ridder - Mercier - Quirynen - Quirynen - Matondo - Weghorst - Cossey

JPL-revelatie staat in belangstelling van Belgische topclubs, vele kapers op de kust

In Duitsland is hij momenteel talk of the town, want er zijn heel veel gegadigden voor een speler. Of zal hij gewoon bij zijn club blijven? Ook dat is nog steeds een optie, maar de kans is klein. (Lees meer)

'Kogel definitief door de kerk voor Dries Mertens'

De transfersoap rond Rode Duivel Dries Mertens blijft maar duren. (Lees meer)