Ooit maakte de Argentijnse middenvelder Lucas Biglia het mooie weer bij Anderlecht. Na een passage in de Serie A belandde Biglia in de vergeetput in Turkije. Hoe zou het nog zijn met Lucas Biglia?

In 2003 promoveerde jeugspeler Lucas Biglia naar het eerste elftal van het Argentijnse Argentinos Juniors. Vaak spelen deed de middenvelder echter niet en in de winter van 2005 vertrok hij. Hij tekende bij reeksgenoot CA Independiente, waar ook latere topspits Sergio Agüero en latere teamgenoot bij Anderlecht Nicolás Frutos aan de bak waren. Bij Independiente ontbolsterde Biglia en werd hij een vaste waarde in de ploeg. Dat kwam niet onopgemerkt voorbij, want in de zomer van 2006 haalde Anderlecht hem er weg voor 3 miljoen euro.

© photonews

Bij Anderlecht werd Lucas Biglia één van de belangrijkste spelers van de laatste decennia. In totaal speelde hij 303 wedstrijden voor Anderlecht tussen 2006 en 2013. Hij speelde amper ondermaats, had een prachtige pass, bracht rust op het middenveld en maakte enkele belangrijke doelpunten. Met Anderlecht werd hij vier keer kampioen, won hij vier supercups en één keer de Beker van België. Vooral het doelpunt van El Principito in de kampioenenwedstrijd tegen Zulte Waregem op vrije trap zal iedereen bijblijven. Het werd het doelpunt van de titel.

Serie A

In de zomer van 2013 versierde Biglia een mooie transfer naar de Serie A. Lazio Roma kwam de middenvelder halen in Brussel voor 8,4 miljoen euro. Biglia speelde er 133 wedstrijden en zijn marktwaarde schoot als een komeet in de lucht. Hij kreeg van Stefano Pioli ook de kapiteinsband en speelde een grote rol bij Lazio. Op het WK van 2014 begon Biglia als banzitter bij Argentinië, maar in de kwartfinale stond hij tegen België in de basis, tegen Nederland speelde hij ook de volle 120 minuten en ook in de verloren finale tegen Duitsland stond hij de volledige wedstrijd tussen de lijnen.

In 2017 maakte hij voor een kleine 20 miljoen euro een toptransfer richting AC Milan. Biglia, die ondertussen al 31 jaar oud was, kon daar echter nooit meer de vorm halen die hij haalde bij Anderlecht en Lazio Roma. Toch speelde hij er in totaal nog 70 wedstrijden. Echter werd het contract van De Prins van het Astridpark in Milaan niet verlengd en moest hij in de zomer van 2020 op zoek naar een nieuwe ploeg.

Turkije it is!

In 2020 tekende Biglia bij het Turkse Fatih Karagümrük. Samen met hem kwam ook Ervin Zukanovic (ex-Dender, Eupen, Kortrijk & Gent) er toe. Na twee jaar liep zijn contract er deze zomer af. Hij speelde er 65 wedstrijden. De inmiddels 36-jarige Biglia is echter nog niet van plan zijn schoenen aan de haak te hangen en tekende een contract bij andere Turkse eersteklasser Istanbul Basaksehir, dat werd vandaag bekend gemaakt.