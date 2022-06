Top&Flop Nations League: Denemarken, Wales en jonkies vs metaalmoeheid, de Rode Duivels en Frankrijk

Ook in het seizoen 2021 - 2022 stonden we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. Maar er was ook de Nations League. Wat viel ons op in het lange vierluik voor alle landen? Een analyse.

TOP Welshe grinta Als je het volkslied van Wales hoort in Cardiff, dan weet je meteen dat de Rode Duivels een moeilijke avond tegemoet gaan. Voor de zoveelste keer de laatste jaren was het weer 'raak' voor de Belgen en konden ze niet winnen van Wales, dat nooit opgeeft en waar zelfs de invallers van waarde kunnen zijn. En passant kwalificeerde het land zich ook nog eens voor het WK. © photonews Denemarken Nog een land dat bewijst dat veel drang en zin hebben al een eerste grote stap kan zijn richting leuke resultaten? Denemarken. De Denen staan met 9 op 12 op kop in hun groep en deden dat met bijwijlen leuk voetbal. Maehle blijft er belangrijk, net als Skov Olsen. En Christian Eriksen verzamelde ook 284 nuttige speelminuten voor zijn land - zijn eerste met inzet sinds het EK. Jonkies Met Amadou Onana hebben we er opnieuw een Rode Duivel bij, terwijl Roberto Martinez ook Zeno Debast liet meetrainen bij de Duivels. Ook andere bondscoaches lieten een aantal jongeren opdraven de voorbije weken. Deels uit noodzaak, deels uit experiment. Maar het rendeert wel toch voor iets dan nog, de wedstrijden in de Nations League. FLOP Metaalmoeheid Metaalmoeheid Het is een lang en slopend seizoen geweest voor heel wat spelers van toplanden en dat was er ook aan te zien. Heel wat topspelers konden zich bezwaarlijk nog warm maken voor de laatste veredelde oefenwedstrijden en dus kregen we weinig échte topwedstrijden te zien. Rode Duivels De Rode Duivels stelden sowieso ook teleur. De 6-1 thuis tegen Polen mag de aandacht zeker niet afleiden van hoe puntenverlies werd geleden in Wales. © photonews En zeker de pijnlijke en zware thuisnederlaag tegen Nederland zal ons nog wel even heugen. De kritiek van en op de bondscoach was nog nooit zo groot. Frankrijk Het kan gelukkig altijd nog 'slechter'. Wat de Franse nationale ploeg liet zien in dit vierluik was helemaal niet om over naar huis te schrijven. Het team worstelde, kon niet winnen en staat met 2 op 12 voorlopig op degraderen. Toch bizar van de wereldkampioen.