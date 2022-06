Vrijdag D-day competitieformat: drie rechtstreekse dalers volgend seizoen en ook daarna meer degradatiegevaar

Krijgen we vanaf het seizoen 2023-2024 zestien ploegen in 1A? Volgens de laatste vergadering wordt vooral over dit format gediscussieerd. En ook daarna zou de degradatiekans groot blijven.

Pro League CEO Lorin Parys riep alle vertegenwoordigers van de profclubs bijeen om verder te discussiëren over de nieuwe competitieformat. Vrijdag is het wat dat betreft opnieuw D-day. Er ligt een idee op tafel om volgend seizoen drie dalers te hebben en opnieuw naar zestien ploegen te gaan. Meer degradatiekans? Daarna zou er volgens Het Laatste Nieuws een plan zijn om naar een model te gaan waarbij er steeds twee en mogelijk drie degradanten zijn. De top-6 zou strijden om de titel in play-off 1, de plekken 7 tot 12 voor het laatste Europees ticket en de nummers 13 tot 16 in playdowns tegen degradatie. De winnaar daarvan blijft dan in 1A, de tweede speelt een barrage en de nummers 3 en 4 zouden zakken.