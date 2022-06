'OH Leuven is spits definitief kwijt door move van Janssen naar Antwerp'

In de lente leek het er even op alsof hij zeker bij OH Leuven zou blijven, ondertussen is het verhaal helemaal gekeerd.

OH Leuven leek aanvankelijk bereid om de aankoopoptie op Sory Kaba van 1,5 miljoen euro te lichten bij Midjtylland. Uiteindelijk gebeurde dat niet en dus moest de Guineeër terug naar Denemarken. Beide clubs bleven wel on speaking terms. Mexico De Leuvenaars wilden hem voor een kleiner bedrag eventueel wél overkopen, maar daar lijkt nu geen mogelijkheid meer op. Temeer Sory Kaba volgens Het Nieuwsblad hoog op het verlanglijstje staat van Monterrey, dat een nieuwe spits zoekt als Vincent Janssen naar Antwerp trekt.