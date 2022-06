Brian Priske sleept Antwerp voor de rechtbank: "Ik hoop dat we dit snel kunnen afhandelen"

Na amper een seizoen werd Brian Priske bij Antwerp bedankt voor bewezen diensten. De Deen vond al snel een nieuwe uitdaging bij Sparta Praag, maar wacht nu al enkele weken vergeefs op de financiële afhandeling van zijn ontslag bij Antwerp.

Het Nieuwsblad weet dat Brian Priske nog steeds zou wachten op zijn ontslagvergoeding, loon voor de maand mei, zijn vakantiegeld en de winstpremie van tegen Union. Ondanks meerdere aanmaningen weigert Antwerp vooralsnog uit te betalen.

Antwerp eist dan weer een transfersom van Sparta Praag, dat op 31 mei Priske al officieel voorstelde. De Great Old maakt zich sterk dat de overeenkomst tussen Priske en de Tsjechische topclub al eerder in kannen en kruiken was.

De advocaten van Priske voeren de druk op en trekken naar de rechtbank. Zij eisen een bedrag van rond de 500.000 euro van Antwerp. "Dit is een ongelukkig einde van mijn tijd bij Antwerp. Ik hoop dat dit snel afgehandeld kan worden, zodat beide partijen verder kunnen gaan. Ik benadruk dat ik heb genoten van mijn tijd bij deze grote club", klinkt het bij Priske.