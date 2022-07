Antwerp vist naast het net: gedroomde aanwinst kiest voor PSV

Antwerp lijkt naast het net te vissen voor hun gewenste aanwinst. Middenvelder Guus Til lijkt immers voor PSV te gaan kiezen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Guus Til er intussen een constructief gesprek opzitten met PSV-trainer Ruud van Nistelrooy en zal hij die richting uitgaan. Hij staat al op het punt om er een meerjarig contract te gaan tekenen.

Marc Overmars leek van Til een volgende prestigetransfer te willen maken en bij Antwerp wou men flink in de buidel tasten om hem binnen te halen. Maar de Nederlandse international kiest voor een nieuwe uitdaging in eigen land. PSV is trouwens sterk bezig op de transfermarkt en wil volgend seizoen Ajax het vuur aan de schenen leggen. Ook dat zal wel meegespeeld hebben.