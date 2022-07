Tick Tock Matchday O'clock: eersteklassers oefenen massaal zaterdag

Dat de voorbereiding op volle toeren draait, hoeven we u niet te vertellen. Zaterdag 2 juli is blijkbaar een zeer interessante dag om een oefenduel te spelen.

Dat lijkt toch zo als we naar de sociale mediakanalen van onze eersteklassers kijken. Bijna allemaal pakken ze vandaag uit met 'matchday' om hun amicale partij aan te kondigen. Een overzicht:

Beginnen doen we met een wedstrijd die binnen enkele weken opnieuw op het programma staat (zij het omgekeerd) want KV Mechelen trekt naar Antwerên voor een oefenduel tegen The Great Old achter gesloten deuren. Eind juli ontvangt KVM Antwerp op de eerste speeldag van de competitie.

Er staat nog een duel tussen twee eersteklassers op het programma want om 18 kijkt Oud-Heverlee Leuven de Zebra's uit Charleroi in de ogen voor een oefenduel.

Cercle Brugge oefent enkel tegen taaie opponenten. Dat ze hun voorbereiding zijn begonnen tegen Monaco, snappen we nog enigszins met de broederlijke band tussen de twee clubs. Maar ook voor de tweede oefenpartij van deze voorbereiding wist Cercle een stevige tegenstander te treffen. De vereniging trekt namelijk naar Eindhoven voor een duel tegen vice-kampioen PSV.

De Belgische ploegen zoeken het niet te ver voor hun oefenduels, zo treffen drie eersteklassers een club uit 1B. De wedstrijd die het meeste in het oog springt is Club Bruge-Beerschot. De bezoekers hebben zich afgelopen zomer stevig versterkt en willen laten zien dat er heel wat kwaliteit is bijgekomen.

Verder trekt Union naar het veld van Deinze voor hun tweede wedstrijd deze voorbereiding. Bij Deinze zijn ze enkele jaren geleden hyperambitieus tot 1B toegetreden en die ambitie is nog niet gestopt.

En RWDM komt op bezoek in Luik bij Standard. Niet zo lang geleden speelde RWDM enkele kilometers verderop nog een duel voor promotie tegen Seraing maar ze slaagden er niet in om het blok van Seraing te ontwrichten. Straks proberen ze hetzelfde tegen Standard.

Anderlecht treft net als Cercle één van onze noorderburen maar trekt daarvoor niet naar Nederland. Tweedeklasser Roda JC komt namelijk op bezoek in de RSCA Belfius Academy om 14u.

Ook KV Kortrijk heeft een opponent gevonden uit de Keuken Kampioen Divisie. Zij trekken echter wel de grens over. In en tegen Dordrecht staat hun derde oefenpartij van de voorbereiding op het programma, allemaal te volgen via een livestream.

En dan is er ook nog een oefenwedstrijd tussen KSV Oudenaarde en KV Oostende. De Kustboys oefenen opvallend veel in deze voorbereiding. Maar we gaan ervanuit dat de spelers liever een stevige wedstrijd spelen dan dat ze een stevige training hebben.

Ook Seraing heeft een internationale oefenwedstrijd op het programma staan. Zij trekken echter niet naar het noorden, wel naar het zuiden. Want ze spelen tegen het Luxermburgse Differdange.

Wat we niet op de socials konden lezen maar wel via tal van andere kanalen is dat Westerlo net als Cercle, Anderlecht en Kortrijk een internationale opponent gevonden heeft. Ze spelen echter niet tegen een Nederlandse club, wel tegen het Israelische Maccabi Tel Aviv.