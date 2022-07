Faris Haroun verheugd met contractverlenging

Deze namiddag tekenden Ritchie De Laet en Faris Haroun voor een verlengd verblijf bij Antwerp. Haroun blijft nog een extra seizoen. Op Twitter reageerde hij verheugd.

"Ik ben zo dankbaar met deze contractverlenging", schreef hij. "Ik bedank de club en het bestuur om vertrouwen en geloof te hebben in de onze langetermijnvisie. Er is geen betere plek dan Antwerp. Laten we nu verdergaan en samen verder geschiedenis schrijven."

SAMEN ÉÉN !

So thankful with this extension.

I want to thank the board and the club for the belief and the trust in our long term vision together.

No better place than home ❤️ ,

now let’s continue to write our part of history together your captain💪#coyr #oneredfamily pic.twitter.com/zUaphvLCZu