Waar is Charly Musonda? Al twee weken afwezig bij Essevee: "Stekker eruit trekken? Heeft er nooit ingezeten"

Zulte Waregem speelde ook zijn volgende oefenwedstrijden zonder Charly Musonda Jr. En dus rest de vraag steeds meer: zien we hem nog opduiken?

Musonda leek voor een contract bij Essevee te gaan, maar aan oefenwedstrijden deed hij nog altijd niet mee.

Sterker nog: hij is al meer dan twee weken niet meer op het trainingsveld verschenen aan de Gaverbeek. Het zou gaan om een familiaal probleem.

Stekker

Normaliter zou hij vorige week al opnieuw aansluiten, maar tot op heden is er van hem dus nog geen spoor. "Of hij sowieso nog terug komt? Geen idee. Of Zulte Waregem niet zelf de stekker uit dit verhaal gaat trekken? Kan moeilijk, want hij heeft er nog niet in gezeten", aldus CEO Cordier bij Het Laatste Nieuws.

"Ik maak me niet druk in deze situatie. Waarom zou ik ook? Voor mij volstaat het te weten dat Mbaye Leye verder in contact staat met Charly en diens entourage. We werken naar de start van de competitie toe met de huidige groep."