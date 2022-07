Van Bommel slaat op zelfde nagel als Kompany: "De alarmbellen moeten afgaan"

Een nieuwe trainer in de Belgische competitie en ook eentje met veel ervaring in het internationaal voetbal. Na een paar weken heeft Mark van Bommel ook ontdekt dat de Belgische competitie één bizarre regel heeft. Vincent Kompany beklaagde zich er ook al over.

Kompany herhaalde het zelfs verschillende keren: "Waarom mogen er in België maar 18 man geselecteerd worden voor een wedstrijd terwijl dat in de omliggende landen boven de 20 ligt?" Mark van Bommel volgt hem daar volledig in.

“De kalender is zo vol. Je mag vijf wissels doen, een gevolg van corona en het drukke programma. Maar door die regel mag je overal in Europa 23 spelers selecteren", zegt hij in GvA. "Hier is dat niet zo, terwijl de Belgische ­competitie het steeds moeilijker heeft om zich Europees te handhaven. We moeten daarover ­nadenken, voor het te laat is. De alarmbellen moeten afgaan.”