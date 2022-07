KV Kortrijk lijkt klaar: ze winnen laatste oefenwedstrijd

KV Kortrijk heeft zijn voorbereiding goed afgesloten. Tegen Utrecht wonnen ze met 2-1.

Het balbezit was in de 1e minuten voor Kortrijk, maar de 1e kans was voor Utrecht. Er waren geen problemen voor doelman Marko Ilic. Daarna waren er enkele kansen voor Habib Keita, Pape Gueye en Aleksandar Radovanovic. Na ruim een half uur werd Kortrijk beloond voor zijn harde werk. Amine Benchaib rondde een knappe aanval die van achteren begon, af.

In de 2e helft ging het tempo van de wedstrijd er wat uit, maar Kortrijk bleef de beste ploeg op het veld. Gueye probeerde de doelman te omspelen en kopte later voorlangs. Een kwartier voor het einde was er toch nog eens een kans voor Utrecht. Bas Dost kon vrij aanleggen, maar Ilic had een goede reflex met de voet in huis. Enkele minuten later was het toch raak voor Utrecht. Othman Boussaid maakte gelijk. Kortrijk meteen op zoek om opnieuw op voorsprong te komen. Gueye verlengde een voorzet in doel. 2-1 was ook de eindstand.