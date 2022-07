🎥 Bastien vindt draai bij Burnley en is trefzeker in oefenwedstrijd

Na 4 jaar in Luik trok Samuel Bastien twee weken geleden Vincent Kompany achterna en werd hij speler van Burnley. Nu laat hij daar van zich horen.

Bastien was misschien wel een van de beste voetballers van Standard maar kon steeds minder en minder zijn stempel drukken op een team dat in moeilijkheden was. Vincent Kompany, die toen nog beweerde Anderlecht niet zwakker te maken, kende het intrinsieke talent van de middenvelder en besloot hem voor een spotprijs van nog geen miljoen euro op te halen in Luik terwijl hij meer dan het dubbele waard is.

Bastien is er bij Burnley alles aan het doen om het komende seizoen te kunnen schitteren als titularis in de Championship. In een oefenduel tegen Shrewsburty Town (League One) was hij namelijk goed voor een doelpunt. Burnley won met 1-3 van Shrewsbury.