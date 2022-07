Bodart heeft basisplaats weer beet bij Standard: "Of ik ooit aan vertrekken heb gedacht? Geen seconde"

Ronny Deila heeft de knoop doorgehakt: Arnaud Bodart (24) begint aan het seizoen als titularis onder de lat.

Standard en KAA Gent trappen vrijdagavond het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League op gang. "We staan te popelen om er terug aan te beginnen, ik heb de sfeer van een match met inzet gemist. We hebben in de oefenmatch tegen Borussia Mönchengladbach mooie dingen getoond. Beetje bij beetje lijkt alles in zijn plooi te vallen", aldus Arnaud Bodart.

Bodart verloor eind vorig seizoen zijn basisplaats aan Henkinet, maar begint dit seizoen opnieuw als nummer één bij de Rouches. "Nee, een revanche zou ik dit niet noemen. Ik heb geprobeerd lessen te trekken uit de voorbije maanden. Dit soort zaken hoort er nu ook eenmaal bij. Of ik ooit aan vertrekken heb gedacht? Geen seconde!"

De doelman van Standard kan maar beter meteen op de afspraak zijn vrijdag. Met KAA Gent krijgen de Rouches meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld. "Een atletische ploeg, die quasi volledig intact is gebleven in het tussenseizoen. We zullen vol aan de bak moeten, maar we gaan er alles aan doen om de drie punten thuis te houden", besluit Bodart.