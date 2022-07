Aanduidingen speeldag 2: Laforge opent de debatten, stevige affiche voor Van Driessche

Het is de ervaren Nicolas Laforge die vrijdag tijdens Union-Charleroi de tweede speeldag op gang zal fluiten. De amper 25-jarige Brent Staessens moet een dag later OHL-Westerlo in goede banen leiden.

Voor het beladen duel tussen Racing Genk en Standard werd Bram Van Driessche aangesteld als ref. Lothar D'Hondt krijgt de eer om de speeldag af te sluiten met Antwerp-Zulte Waregem.

Bekijk hier de aanduidingen van speeldag twee:

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



