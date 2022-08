Goots vindt het langs één kant spijtig dat Lamkel Zé vertrekt: "Eén van de meest ­complete spelers die ik de laatste 10 jaar zag in België"

Love him or hate him, maar bij Patrick Goots is het een beetje van allebei. De verkoop van Didier Lamkel Zé door Antwerp is voor hem toch ook een spijtige zaak.

De analist hinkt in GvA op twee gedachten. "De verkoop van Lamkel Zé is een goede zaak voor Antwerp, omdat er geen alternatief meer was. Niet alleen bij Priske en Van Bommel, ook bij het ­bestuur, de spelersgroep en een groot deel van de fans zag je dat er geen ­toekomst meer voor hem is op de Bosuil. Maar als voetballief­hebber vind ik het dus wel ­jammer dat we hem niet meer zullen zien op de Belgische ­velden", zegt hij. "Ik was vanaf dag één ­verkocht. Hij heeft een actie in de voeten, scorend vermogen, ­fysieke ­présence, snelheid, een ­fenomenale trap, overzicht, lef, hij is kopbalsterk… Voor mij was Lamkel Zé een van de meest ­complete spelers die ik de laatste 10 jaar op een Belgisch veld heb gezien. Hij had álles, ­behalve een 'goed hoofd'. Anders zou hij een topspeler kunnen zijn."