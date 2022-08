Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 4

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Butez. Hij zorgde er met een aantal reddingen opnieuw voor dat Antwerp soeverein op kop blijft in de klassering. Ook bij zijn team hebben ze zijn waarde ondertussen heel duidelijk gezien.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier man. Daland hielp de nul houden voor Cercle Brugge, Munoz was zowel aanvallend als verdedigend sterk bij Genk en De Cuyper bezorgde de hele flank van Standard veel moeilijkheden. Kayembe deed het dan weer prima op een plek die helemaal de zijne niet is.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast dirigent Sven Kums, terwijl ook nieuwkomer Hong indruk maakte bij Gent. Heynen scoorde dan weer twee keer voor een uitstekend Genk. Teuma leidde dan weer de weg met twee goals tegen Kortrijk.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Nemeth, die een van de vele uitblinkers was bij Genk. Ook naast Silva kunnen we deze week niet.

Dat levert dan onderstaand elftal op: