René Vandereycken opnieuw streng voor ref: "Ze willen hun fout niet toegeven"

De scheidsrechters hebben op de voorbije speeldag opnieuw geen al te goede beurt gemaakt volgens analist René Vandereycken.

Het is niet de bedoeling, maar uiteindelijk kan Vandereycken ook na de voorbije speeldag weer niet rond enkele fases met de scheidsrechters. Zo zag Vandereycken heel wat gebeuren in de wedstrijd tussen STVV en Anderlecht. Te beginnen met de fout op Silva in de 52ste minuut. “Het is onbegrijpelijk dat de VAR daar niet tussenkwam”, zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Dat was een zuivere penalty. Hoelang moet je een speler dan wel vasthouden alvorens de bal op de stip gaat? Daar moet eindelijk eens consequent voor gefloten worden. Dan is het snel gedaan met dat vasthouden, maar nu vond de VAR, die de fase toch rustig kan analyseren, het niet eens een fout. Resultaat: het vasthouden van de tegenstander kan voortgaan.”

Daarnaast was er ook de fout van Brüls op Verschaeren. “De speler zegt achteraf dat hij Verschaeren wilde laten voelen dat er niet zomaar kon worden gespeeld. Hij raakte Verschaeren dan wel eerst met zijn knie, waardoor de schade niet groot was, maar hij had helemaal geen intentie de bal te spelen. De scheidsrechter gaat dan naar het scherm kijken en wilde niet terugkeren op zijn beslissing. Het is iets waarop ik meerdere refs betrap: ze willen hun fout niet toegeven. Als de VAR roept, is het toch een signaal dat hij zeker is van zijn stuk?”