Transfers in Premier League: "Er zit maar één strategie achter"

De stevige transfers in de Premier League zijn geen nieuw gegeven, maar het wordt altijd maar meer en meer. Klap op de vuurpijl in het slot van de mercato was de 95 miljoen euro voor Antony van Ajax.

“Er zit maar één strategie achter en het is geen sportieve: het hele businessmodel is gericht op investeren om met winst te verkopen”, zegt Imke Courtois in De Zondag. Dan kom je automatisch ook uit bij het dossier van Hans Vanaken, waarbij het bod van West Ham in die context enigszins te plaatsen valt. “Vanaken, sportief 30 miljoen waard maar al 30 jaar, was voor West Ham niet meer dan zo'n 12 miljoen waard.” Al doen niet alle clubs daaraan mee om heel grote bedragen te leggen bij het begin. “Het mooiste voorbeeld vind ik Southampton”, gaat Courtois verder. “Die trekken heel bewust jonge talenten als Roméo Lavia aan om dan te kunnen doorverkopen op termijn. Geweldige voetballer trouwens, die Lavia, die zou meekunnen naar het WK.”