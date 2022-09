Kan Union ook in Berlijn maturiteit laten zien? "Weten dat we de underdog zijn, maar ..."

Union pakte nu ook de volle buit bij Zulte Waregem en staat zo met 13 op 21 al op een gedeelde vierde plek in het klassement. En nu? Europa!

"Het was een zwaar veld en de supporters zaten er redelijk kort op. De intensiteit lag hoog en de duels waren pittig. We scoorden gelukkig op het juiste moment", blikte Senne Lynen nog eens terug bij Sporza.

Maar: Union pakte wel opnieuw de volle buit. "Gelukkig waren we matuur genoeg om het hoofd hier koel te houden."

Underdog

En dat moet vertrouwen geven om het ook in Europa te doen. "We weten dat we de underdog zijn", aldus coach Geraerts.

"Maar we gaan onze huid duur verkopen. Als we uit ploeg uit pot 4 iets kunnen rapen, dan moeten we tevreden zijn."