Zeno Debast spreekt over de speech van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht

Anderlecht speelt vandaag tegen KV Kortrijk. Een driepunter lijkt het minimum om de rust in het Lotto Park terug te brengen.

Na de nederlaag tegen Westerlo dook voorzitter Wouter Vandenhaute op om de spelers op hun plichten te wijzen. “Dat was een speech om ons op te peppen. Er wordt op training goed en intens gewerkt, we moeten gewoon die intensiteit kunnen doortrekken naar de wedstrijden”, zegt Zeno Debast aan De Zondag.

“Waarom dat te weinig lukt is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Ik denk dat door de opeenvolging van wedstrijden vermoeidheid één van de redenen kan zijn, maar het mag geen excuus zijn.”

Naar de kritiek op paarswit luistert Debast niet. “Ik kijk niet naar Extra Time en vermijd zoveel mogelijk de kranten. Zeker in deze situatie. We kunnen ons beter focussen op onszelf.”

Kwaliteit is er genoeg in huis, zo oordeelt Debast. “En het ligt ook niet aan het systeem. In een aantal matchen is voldoende bewezen dat het best goed werkt met drie achterin. Als jeugdproducten van Anderlecht leerden we al omgaan met druk. Neen, dat is het niet. Dan wijs ik meer naar de mentaliteit, het is als team dat we ons sterker moeten tonen. Nogmaals: we moeten de mentaliteit en agressiviteit van op training ook in de wedstrijden kunnen opbrengen.”