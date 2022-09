OH Leuven zet stapje per stapje naar de top: "Dat is het mooie aan onze eigenaar"

OH Leuven staat nog steeds vierde in het klassement van de Jupiler Pro League, op tien punten van leider Antwerp.

Met vijf overwinningen uit negen wedstrijd haalt OH Leuven net de top vier in 1A, al voelt het de hete adem van enkele andere ploegen wel heel hard in de nek.

Peter Willems is sinds 2019 CEO van OH Leuven en licht in een interview met Het Belang van Limburg de doelstellingen van de club toe. “Eén: de top zes kietelen. Twee: met zo veel mogelijk eigen jeugd spelen. We hebben Mandela Keita en Louis Patris, maar dat kan nog beter. Dan kom ik bij mijn derde doelstelling: spelers naar onze zusterclub sturen, zonder dat er enige druk op zit”, klinkt het.

“Dat is het mooie aan onze eigenaar: hij heeft alle vertrouwen in het Belgische management en pusht nooit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we op termijn minder afhankelijk worden van het geld van King Power.”