Peter Vandenbempt: "Hein Vanhaezebrouck schudt terecht zijn hoofd"

Het positivisme waarmee bondscoach Roberto Martinez telkens voor de dag komt begint zelfs Peter Vandenbempt te storen.

Wat realisme in zijn analyses zou de bondscoach sieren, zo meent analist Peter Vandenbempt. Een evaluatie van de Rode Duivels à la Louis van Gaal zou eens deugd doen.

“Martinez volhardt liever in de boosheid van het positivisme. En de ergerlijke overdrijving. Het debuut van Debast tegen Polen had hij ‘goed’ of ‘veelbelovend’ kunnen noemen - dat was het ook -, maar hij vond het nodig om het op te blazen tot ‘het beste ooit van een 18-jarige bij de Duivels’”, zegt Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

“Alsof Martinez voor zijn komst ooit een wedstrijd van België had bekeken, laat staat de prestaties van al die debutanten in zijn hoofd heeft. Even ongeloofwaardig als overbodig en je bewijst er Debast geen dienst mee. Ook na zijn wisselvallige prestatie in Amsterdam noemde Martinez hem dé ontdekking van deze interlands. In Maarke-Kerkem schudt Hein Vanhaezebrouck terecht zijn hoofd.”