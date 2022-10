Oud-speler heeft abonnement bij AA Gent: "Deze job omdat Ivan Leko me dat vroeg"

Milos Maric beleefde de gouden jaren uit zijn carrière bij AA Gent. Hij heeft er op dit moment nog altijd een abonnement.

Van AA Gent ging Maric naar Bochum, maar dat werd geen groot succes. Daarna trok hij nog naar Lierse, Lokeren en Waasland-Beveren. In 2016 zette hij een punt achter zijn carrière.

“Nu probeer ik mezelf opnieuw uit te vinden. Zo wil ik graag samenwerken met jonge spelers en daarvoor moet je ook durven te investeren in die contacten. Ik durf toch wel te zeggen dat ik het wereldje ken en ook het spelletje heeft geen geheimen meer voor mij”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ondertussen is hij aan de slag als makelaar. “Het is niet omdat ik een abonnement heb in Gent, dat ik verwacht dat ik sowieso spelers mag brengen naar AA Gent. Weet je, ik heb mijn trainersdiploma behaald, maar ik ben makelaar geworden omdat Ivan Leko me dat vroeg. Ik speelde nog samen met hem in Lokeren en we zijn sindsdien echt dikke vrienden en nu behartig ik zijn belangen.”